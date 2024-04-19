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ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة درة التونسية مجموعة صور لها خلال تواجدها في تونس مرتدية فستاناً جميلاً جداً باللون الاصفر المميز ويتميز بكمين مفتوحين على الجانبين اضافة الى حزام ذهبي اللون لتحديد الخصر من تصميم العلامة التجارية الشهيرة إليزابيتا فرانكي Elisabetta Franchi، ويصل سعره إلى 125 ألف جنيه مصري اي حوالي 2571 دولار أميركي.
واعتمدت مع الاطلالة تسريحة شعر لافتة بسيطة وهي عبار عن رفعة كما اعتمدت عل مكياج ناعماَ جداً واكسسوارات ذهبية عبارة عن قرطين صغيرين وبعض الخواتم واسوارة ناعمة. وتفاعل الجمهور مع الاطلالة وتغزلوا بها.
كانت هذه تفاصيل خبر درة التونسية تتألق بفستان رائع من تصميم Elisabetta Franchi وهذا سعره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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