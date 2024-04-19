"هتوحشنا يا أطيب قلب".. منة فضالي تنعى صلاح السعدني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نعت الفنانة منة فضالي، الفنان الكبير صلاح السعدني الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الجمعة 19 أبريل، وذلك بعد صراع مع المرض.

وكتبت فضالي، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.. توفي إلى رحمة الله تعالى الفنان الكبير صلاح السعدني.. للفقيد الرحمة ولعائلته الصبر والسلوان".

وتابعت: "كان ليا الشرف اني اشتغلت معاك يا عم صلاح.. هتوحشنا كلنا يا أطيب قلب".

وأضافت: "صلاة الجنازة اليوم الجمعة الموافق ١٩ من إبريل عقب صلاة العصر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد والدفن بمقابر العائلة بمقابر طريق الواحات بالسادس من أكتوبر".

وأكد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في تصريح خاص لمصراوي، خبر وفاة الفنان صلاح السعدني عن عمر ناهز الـ 81 عاما.

يذكر أن، صلاح السعدني من مواليد 23 أكتوبر 1943 وحصل على بكالوريوس زراعة، وهو صديق الفنان عادل إمام، حيث تخرج معه وعمل معه في مسرح الكلية، وهو أيضًا شقيق الكاتب الساخر (محمود السعدني).

وتعد أول أعماله مسلسل (الرحيل) عام 1960، وغاب عن التمثيل أربع سنوات ليعود عام 1964 في مسلسل (الضحية)، بينما في سبعينيات القرن العشرين كان نشاطه السينمائي أكثر.

وشارك في عدة أفلام منها (الأرض، الرصاصة لا تزال في جيبي، مدرستي الحسناء). تميز في الأعمال الدرامية بشكل ملحوظ، ومن أبرز المسلسلات التي قام ببطولتها (أرابيسك، حلم الجنوبي، ليالي الحلمية، عمارة يعقوبيان، رجل في زمن العولمة).