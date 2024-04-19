عمرو يوسف: لا أمانع تكرار العمل مع هؤلاء النجوم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في تصريحات أدلى بها لبرنامج “في البوكس” الذي يُعرض على موقع الفيديوهات “يوتيوب”، كشف النجم عمرو يوسف أنه يرحّب بتكرار تجربة الظهور كموديل في كليبات غنائية مع نجوم الطرب، وهي التجربة التي سبق أن خاضها مع شيرين وجدي وسامي يوسف.

وقال عمرو: “الكليبات التي ظهرت فيها كان فيها أداء تمثيلي، لكن الشيء الذي من الممكن أن يكون تحدياً هو أن أمثّل بدون صوت”. وأضاف: “هناك مطربون كثيرون أحبّهم، ممكن أطلع مع عمرو دياب لو قال لي تعالى، أو حماقي أو أنغام أو أصالة، وستكون تجربة جديدة”.

وروى عمرو يوسف كواليس أول مشهد قدّمه مع الفنان الراحل نور الشريف أمام الكاميرا، وما هي الحيلة التي لجأ إليها لتخطّي الرهبة في تلك اللحظة… فقال: “كنت أقابل نور الشريف في البروفات، لكن الوقفة أمام أستاذ نور أثناء التصوير كانت لها رهبة لم أتخيّلها”. وأضاف: “عندما شعرت بالرهبة وبدأت أتعرق استأذنت وقلت له عايز أدخل الحمام، وطبعاً هو رجل عظيم، الله يرحمه، فهم فوراً، ودخلت الحمّام وصرت أنظر في المرآة وأشجع نفسي وأقول شد حيلك أجمد، وخرجت صوّرت المشهد ومر على خير، وكان أول مشهد يجمعني بالأستاذ نور”.

يُذكر أن عمرو يوسف يُعرض له حالياً في دور السينما فيلم “شقو”، وهو لا يزال يحقق نجاحاً كبيراً منذ انطلاق عروضه في موسم أفلام عيد الفطر، وسجّل إيرادات بلغت 41 مليوناً و 60 ألف جنيه في ستة أيام فقط، ليتصدّر بذلك إيرادات أفلام عيد الفطر المبارك.

فيلم “شقو” هو بطولة: عمرو يوسف ومحمد ممدوح ودينا الشربيني وأمينة خليل والنجمة الكبيرة يسرا، ومن تأليف وسام صبري وإخراج كريم السبكي.