شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب فهمي ينعي الفنان الكبير صلاح السعدني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الفنان القدير إيهاب فهمي، رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون والشعبية؛ الفنان الكبير صلاح السعدني، الذي وافتة المنية صباح اليوم عن عمر يناهز 81 عامًا.

يذكر أن صلاح السعدني حاصل على بكالوريوس الزراعة جامعة القاهرة، وكان رفيقا للفنان الكبير عادل إمام بمسرح الكلية، وبدأ حياته الفنية هاويا في مسرحية "الناصر صلاح الدين"،"ثورة الموتى".

من أهم أعماله المسرحية: "زهرة الصبار"، "الملك هو الملك"، "باللو"، .. قدم للدراما المصرية مسلسلات عديدة من أشهرها: "ليالي الحلمية"، أرابيسك"، "أبنائي الأعزاء شكراً"، "الزوج أول من يعلم"، "بين القصرين"، "قصر الشوق"، "الناس في كفر عسكر"، زواج القاصرات"، "للثروة حسابات أخرى"، "الأخوة الاعداء"، " أوراق مصرية"، "الاصدقاء".

كما قدم للسينما المصرية أفلام متنوعة أهمها: "أغنية على الممر"، "زمن حاتم زهران"، "الرصاصة لا تزال في جيبي"، "شحاتين ونبلاء"، "شياطين الليل"، "المراكبي"، "قضية عم أحمد"، فتوة الناس الغلابة"، "فوزية البرجوازية".