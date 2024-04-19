شكرا لقرائتكم خبر عن حلم صلاح السعدني الذي لم يتحقق.. تجسيده لعبد الناصر والسادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - للفنان الكبير الراحل صلاح السعدني أحلام فنية كثيرة لم يمهله القدر أن يحققها وكان منها مشروع لتقديم سيرة حياة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وقال السعدني في تصريحات سابقة إنه كان سعيدًا بتلك الفكرة لأنه يحترم هذا الرجل ويقدره في الكثير من مواقفه ويقصد الرئيس السادات، وظلت تلك الفكرة عن هذا المشروع تراود السعدني ولكنها لم تحقق علي أرض الواقع .

أما عن الشخصية التي صرح بأنه يرغب في تقديمها فكانت شخصية الرئيس جمال عبد الناصر الذي قال عنه: أعشقه لأنني من أبناء ثورة 23 يوليو، ومؤمن جدًا بتجربته رغم أني ضد وصفي بأني ناصري، لكن جمال عبد الناصر كان حليف الفقراء في مصر، ومنضما بطبعه للعمال والصيادين وأنا أؤيد تماما تجربة العدل الاجتماعي لبناء مصر.

جدير بالذكر أن الفنان صلاح السعدني قدم الكثير من الشخصيات والأدوار في أعماله المتعددة ما بين السينما والمسرح والتليفزيون ، فقدم لنا الفلاح المتمسك بأصوله والثورجي وابن البلد، وصاحب المبادئ في الأحياء الشعبية، والشهم خفيف الظل، وغيرها من الأدوار والشخصيات ، وسيظل هناك عدة أدوار لا ينساها جمهوره أبدا لأنها كانت علامات في سجل الدراما ومنها الأسطى حسن في مسلسل " أرابيسك"، و"نصر وهدان القط" فى "حلم الجنوبى"، والعمدة سليمان غانم في " ليالي الحلمية " الذي منح السعدني لقب عمدة الدراما المصرية والعربية .