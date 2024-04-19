شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم شقو لـ عمرو يوسف يحقق 45 مليون جنيه خلال 10 أيام عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم شقو للنجم عمرو يوسف نجاحًا كبيرًا خلال الأيام الماضية منذ طرحه في دور العرض السينمائية المختلفة في وقفة عيد الفطر المبارك، إذ حصد أمس الخميس، إيرادات بلغت 2 مليون و13 الف جنيه، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم 45 مليوناً 811 ألف جنيه، خلال 10 أيام عرض.

فيلم شقو بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربيني، أمينة خليل، محمد جمعة، وليد فواز، عباس أبوالحسن، جميل برسوم، حنان يوسف، مع ظهور خاص للفنانة يسرا وضيف الشرف أحمد فهمي ومن تأليف وسام صبري، ومن إخراج كريم السبكي.

فيلم شقو مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ"تشاك هوجان"، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي لا يخلو من الرومانسية والكوميديا، حول مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون، يمارسون أعمالاً إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى، لكن تقودهم أعمالهم غير المشروعة إلى أزمات كبيرة، وتحدث وراءها تبعات خطيرة.

الفيلم يجمع الرباعي عمرو يوسف ومحمد ممدوح ودينا الشربيني وأمينة خليل من جديد بعد 8 سنوات من تقديمهم مسلسل "جراند أوتيل" من إخراج محمد شاكر خضير، والذي تم عرضه في شهر رمضان 2016 وتحقيقه نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيري والنقدي، وساهم العمل في صعود هؤلاء النجوم نحو البطولات بعد ذلك.

كما يشهد موسم عيد الفطر السينمائي منافسة 4 أفلام هي: "شقو"، و"فاصل من اللحظات اللذيذة" بطولة هشام ماجد وهنا الزاهد ومحمد ثروت وإخراج أحمد الجندي، وفيلم "عالماشي" بطولة علي ربيع، آية سماحة، ومحمد رضوان وإخراج محمد الخبيري، و"أسود ملون" بطولة بيومي فؤاد، رنا رئيس، محمد كيلاني، أحمد فتحي، وميس حمدان وإخر اج حسين البلاسي.