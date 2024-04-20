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فيفي عبده عن جورجينا: "الموضة هتبقى الست المدملكة اللي زيي"

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محمد اسماعيل - القاهرة - حلت الفنانة ضيفة على برنامج "كلام الناس" تقديم ياسمين عز ويعرض على قناة "Mbc مصر".

وتطرقت "فيفي" عن العديد من الموضوعات منها علاقتها بنجوم الوسط الفني، وتواصلها مع جمهورها ومتابعيها من خلال السوشيال ميديا، إلى جانب كواليس أعمالها الفنية.

وتحدثت "ياسمين عز" خلال إحدى فقرات البرنامج عن "جورجينا" صديقة لاعب نادي النصر وعن رشاقتها بالرغم من إنجابها 4 أطفال من كريستيانو.

وردت "فيفي": "اللي بيعجبني فيها مش جمالها والموضة اللي داخلة علينا هي المدملكة اللي زيي".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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