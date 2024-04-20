بعد رحيله.. نبيلة عبيد تستعيد ذكريات عملها مع صلاح السعدني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحدثت الفنانة المصرية نبيلة عبيد عن علاقتها بالراحل صلاح السعدني، حيث استعادت ذكريات تعاونهما في فيلم “درب الرهبة”.

وقالت نبيلة عبيد في تصريحات صحفية: “فقدت أخًا وصديقًا وفنانًا مثقفًا، وواحدًا من أكثر الفنانين التزامًا وإيمانًا بعمله، وكان يحترم مواعيده بشكل غير عادي”.

وتابعت: “في الفترة الأخيرة اشتد عليه المرض وبالتالي لم أكن أستطيع الوصول له، فكنت أتواصل مع أكرم السعدني، خاصة أننا تجمعني علاقة صداقة قوية به وبالعائلة”.

وأضافت: “مرضه كان صعبًا ولم أستطع أن أتمالك أعصابي أو دموعي من وقت معرفتي بالخبر، وأتشرف أني وقفت أمامه في بلاتوه واحد”.

وشاركت نبيلة عبيد الراحل صلاح السعدني في فيلم “درب الرهبة” الذي عرض عام 1990، وشاركهما فيه عدد كبير من النجوم من بينهم أحمد بدير وحسن الأسمر، أخرجه علي عبد الخالق، سيناريو وحوار مصطفى محرم، عن قصة للكاتب إسماعيل ولي الدين حملت نفس الاسم.