نعته بكلمات مؤثرة.. يسرا تكشف سبب غيابها عن جنازة صلاح السعدني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة يسرا على حسابها الخاص بـ”إنستغرام: صورة للفنان الراحل صلاح السعدني، حيث نعته بكلمات مؤثرة، مقدمة الاعتذار عن عدم مقدرتها الحضور لتشييع جثمان الراحل الذي وافته المنية ظهر أمس (الجمعة) وشيع الجثمان من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد عقب صلاة العصر.

وكتبت يسرا معلقة على صورة صلاح السعدني قائلة: إنا لله وإنا إليه راجعون.. فقدنا اليوم قيمة وقامة فنية عظيمة في تاريخ السينما والدراما المصرية الفنان القدير صلاح السعدني”.

وأضافت: “خالص عزائي للأسرة الكريمة تغمده الله بواسع رحمته وألهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان، أعتذر عن عدم حضوري الجنازة لعدم تواجدي بمصر”.

يُذكر أن يسرا يُعرض له حالياً في دور السينما فيلم “شقو”، وهو لا يزال يحقق نجاحاً كبيراً منذ انطلاق عروضه في موسم أفلام عيد الفطر، وسجّل إيرادات بلغت 41 مليوناً و60 ألف جنيه في ستة أيام فقط، ليتصدّر بذلك إيرادات أفلام عيد الفطر المبارك.

فيلم “شقو” هو بطولة: عمرو يوسف ومحمد ممدوح ودينا الشربيني وأمينة خليل والنجمة الكبيرة يسرا، ومن تأليف وسام صبري وإخراج كريم السبكي.