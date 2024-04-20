ميرنا وليد - بيروت - حل الفنان رامي عياش وزوجته مصممة الأزياء داليدا عياش ضيفان على حدث أقامته شركة Hi-Tec Fitness ويُعنى بجلسة تدريب رياضي خاصة بتقنية الـ EMS وهي الـElectro Muscles Stimulation التي تعني "التحفيز الكهربائي للعضلات".

موقعنا تواجد في الحدث وأجرينا لقاءً مع الثنائي الشهير والمحبوب رامي وداليدا عياش حيث تحدثا عن فريق عمل Hi-Tec Fitness، كما تحدثا عن أهمية الرياضة في حياة الإنسان وأهمية المشي في الطبيعة، وكشفا عن طريقة تعاملهما مع أولادهما في إطار ما يخص ظهورهم على السوشال ميديا.

التفاصيل في الفيديو المرفق:

كانت هذه تفاصيل خبر خاص وبالفيديو - رامي وداليدا عياش يدعمان الرياضة وهذه نصيحتهما للأهالي المشاهير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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