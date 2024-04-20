بينهم "مصطفى قمر وحماقي وهلال".. 42 صورة لنجوم الفن بحفل زفاف نجل محمد فؤاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

تصوير: هاني رجب:

حرص عدد كبير من نجوم الغناء على حضور حفل زفاف "عبد الرحمن" نجل الفنان محمد فؤاد الذي أقيم مساء أمس الجمعة وامتد للساعات الأولى من صباح اليوم السبت بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة.

وكان من أبرز المتواجدين بحفل الزفاف الفنان مصطفى قمر، الفنان محمد حماقي، الفنان إيهاب توفيق، الفنان حميد الشاعري، الفنان عمرو دياب، الفنان حمادة هلال، الفنان وليد سعد ، والفنان محمد لطفي، الفنان محمد الشقنقيري، الفنانة دنيا عبد العزيز، رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

وحرصوا على التقاط عددا من الصور التذكارية مع العروسين إلى جانب التقاط عددا من الصور التذكارية مع والده الفنان محمد فؤاد الذي شاركهم عدد من الأغاني خلال الحفل وسط تفاعل المتواجدين.

وعقد نجل الفنان محمد فؤاد قرانه مطلع شهر مارس الماضي وسط حضور عددا من نجوم الغناء على رأسهم الفنان حميد الشاعري، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من كواليس عقد القران، وظهر خلالها "فؤاد" بجانب نجله وظل يصوره طوال الوقت وحرص على تهنئته وعروسه بالقبلات وسط تصفيق المتواجدين.

يذكر أن، آخر مشاركات الفنان محمد فؤاد الغنائية كانت أغنية "معاك من أول يوم" وتخطت حاجز المليون مشاهدة عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".

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