بعد "بكائه الشديد في الجنازة"..نهال عنبر توجه رسالة لـ أحمد صلاح السعدني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجهت الفنانة نهال عنبر، رسالة للفنان أحمد صلاح السعدني بعد مشهد بكائه الشديد في جنازة والده الفنان الكبير صلاح السعدني الذي رحل عن عالمنا صباح أمس الجمعة 19 أبريل 2024.

ونشرت نهال، صورة أحمد السعدني بالجنازة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ربنا يصبرك يا حبيبي على فراقه ..إدعيله وإترحم عليه.. هو دلوقتي محتاج دعاك ودعانا كلنا، اللهم أغفر له وأرحمه وأسكنه فسيح جناتك".

يذكر أن، صلاح السعدني من مواليد 23 أكتوبر 1943 وحصل على بكالوريوس زراعة، وهو صديق الفنان عادل إمام، حيث تخرج معه وعمل معه في مسرح الكلية، وهو أيضًا شقيق الكاتب الساخر (محمود السعدني).

وتعد أول أعماله مسلسل (الرحيل) عام 1960، وغاب عن التمثيل أربع سنوات ليعود عام 1964 في مسلسل (الضحية)، بينما في سبعينيات القرن العشرين كان نشاطه السينمائي أكثر.

وشارك في عدة أفلام منها (الأرض، الرصاصة لا تزال في جيبي، مدرستي الحسناء). تميز في الأعمال الدرامية بشكل ملحوظ، ومن أبرز المسلسلات التي قام ببطولتها (أرابيسك، حلم الجنوبي، ليالي الحلمية، عمارة يعقوبيان، رجل في زمن العولمة).