سميرة أحمد تعلق على قصة ضرب زكي رستم لـ حسن يوسف بفيلم "الخرساء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت الفنانة القديرة سميرة أحمد، ما قاله المخرج الأجنبي الذي حضر حفل افتتاح فيلم الخرساء من إنتاج العندليب ومحمد عبدالوهاب.

وقالت سميرة، خلال لقائها مع الإعلامية إيمان أبو طالب ببرنامج "بالخط العريض" على شاشة الحياة، إن المخرج الأجنبي قارنها بنجوم كبار وقال إن الفنانة التي أدت فيلم الخرساء أحسن من النجمة الأميريكية بتاعتنا.

وأوضحت، أنه من ضمن أبطال فيلم الخرساء الفنان الكبير زكي رستم، مشيرة إلى أنه كان جادا للغاية في عمله وأنها اكتسبت ذلك منه.

وتابعت: كنا بنصور في إحدى القرى فيلم الخرساء وكنا نناديه بزكي بيه رستم حيث كنا نحترمه، وطلبت مني أسرة الفيلم أن أساهم في ذهاب زكي رستم لهذه القرية، وبالفعل ذهبت إليه وقلت له إيه رأيك نتمشى شوية ونحكي حكايات وقالي خلاص يالا، ومشينا لحد القرية وقمنا بالتصوير.

واستكملت: أكثر ما يميزه هو احترامه لشغله بطريقة جميلة وكثير من الفنانين ساروا على دربه.

وعن ضرب زكي رستم لحسن يوسف في فيلم الخرساء، كشفت سميرة أحمد أن حسن يوسف كان وجها جديدا في فيلم الخرساء وبالفعل قام زكي رستم بضربه بجد لدرجة أن حسن يوسف لحد وقتنا هذا يقولي إن أسنانه مركبتش من ساعة ضربه زكي رستم له في فيلم الخرساء.

وأشارت إلى أنها تعرضت للضرب في بعض الأفلام خاصة في "الخرساء" حيث ضربتها زوزو نبيل.