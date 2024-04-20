باريس هيلتون تستسلم لضغوط معجبّيها… ماذا فعلت؟

استسلمت عارضة الأزياء باريس هيلتون لضغوط معجبيها ونشرت الصورة الأولى لابنتها.

جاء قرار باريس مفاجئاً، خاصة وأنها رفضت في السابق الكشف عن صورة طفلتها الرضيعة علناً.

وكشفت هيلتون عن ابنتها التي تحمل اسم “لندن” عبر حسابها الشخصي على إنستغرام، معرِبة عن فرحتها بتحقيق حلمها بإنجاب طفلة وتسميَتِها على اسم العاصمة البريطانية، على غرار تسميتها لطفلها الأول فينيكس.

معجبو باريس عبّروا عن فرحتهم بعد سماع الاسم ونشروا العديد من الردود من كلمات في هذا الاتجاه.

وقالت باريس على إنستغرام: “جنبًا إلى جنب مع فينيكس، فقد أظهر لي طُفلاي الملائكيّان حبًا لم أشعر به من قبل. كنت أعلم أنه قد يكون بهذا العمق قبل أن أصبح أمهما”.

ولطالما كانت باريس شخصيّة مؤثّرة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث سبق لها أن قدّمت ابنها فينيكس بعد وقت قصير من ولادته على الرغم من مواجهتها تعليقات سلبية من بعض الأفراد.

وبعد التعامل مع التعليقات المسيئة الموجّهة إلى فينيكس، تحدّثت باريس بشأن المضايقات وأوضحت قائلة: “أن استهداف ابني أو أي شخص آخر أمر غير مقبول”.

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وبالنظر إلى هذه التجربة، فمن المفهوم لماذا كانت هيلتون حذرة بشأن مشاركة صورة ابنتها.

ومع ذلك، أصرّ محبّوها على وسائل التواصل الاجتماعي على رؤية الطفلة، ما دفع باريس إلى تقديم لندن بفخر هذا الأسبوع ولاقت صورة ابنة باريس إعجابًا وإثارة من متابعيها.