أول تعليق من آمال ماهر بعد حفلها في التجمع الخامس (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علقت المطربة آمال ماهر، على حفلها الغنائي الذي أحيته مساء أمس الجمعة، على مسرح كايرو فستيفال سيتي بمنطقة التجمع الخامس.

ونشرت آمال، صورا من الحفل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كانت ليلة من ألف ليلة وليلة.. شكرًا من قلبي المايسترو تامر فيظي والأوركسترا، وأجمل وأعظم جمهور، وكل صُنّاع السعادة في حفلة امبارح".

واختارت آمال ماهر، باقة من أغانيها التي تفاعل معها الجمهور منها "أنا الحب" والتي اختارتها لتبدأ بها الحفل، كما طالبها الجمهور غناء أغنيتها الشهيرة "سكة السلامة" وهو ما لبته " آمال" وقاموا بترديد كلمات الأغنية معها.

ويعد الحفل هو الأول الذي تقدمه المطربة آمال ماهر، بعد طرحها أغاني ألبوم "أنا كويسة" في يونيو 2023 .

وقدمت آمال ماهر الحفل بمشاركة أوركسترا تضم 50 عازفا بقيادة المايسترو تامر فيضي.

وكانت الجهة المنظمة للحفل، حددت شرط واحد لحضور الحفل، وهو منع دخول من هم أقل من 21 عاما، وتراوحت أسعار التذاكر، بين 900، و 1200، و1450، و 1850، و 2500 جنيه.

يذكر أن، آخر ظهور للمطربة آمال ماهر، كان خلال حضورها الليلة الأولى من "ليالي سعودية مصرية"، التي أقيمت في دار الأوبرا ، وشارك في أحياء الحفل، النجم محمد منير، و من المطربات شيرين عبد الوهاب، ومي فاروق.