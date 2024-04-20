ميرنا وليد - بيروت - احتفلت الممثلة المصرية نور الغندور بالعرض الخاص لفيلمها الجديد "شهر زي العسل".

وخطفت نور الأضواء خلال العرض بإطلالتها الأنيقة، إذ ظهرت بفستان باللون الأحمر الغامق من "Rasario "، يبلغ سعره 1820 دولار.

ويتميز الفستان بقصته الطويلة والضيقة التي تعانق جسدها، ما أبرز رشاقتها. وجاء الفستان من خامة المخمل، وبفتحة جانبية طويلة.

وتزينت نور بمجوهرات رائعة وباهظة، إذ اختارت عقد وأساور وحلقتين لأذنيها من الألماس.

ومن الناحية الجمالية، اختارت نور تسريحة شعر أنيقة، إذ تركت شعرها منسدلاً بطريقة مموجة على كتفيها، وطبقت كياجاً ناعماً أبرز جمال ملامحها.

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- نور الغندور تستعرض إطلالتها الراقية بالأحمر.. إليكم ثمن فستانها المرتفع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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