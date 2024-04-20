ريهام أيمن تنشر صورا لها من حفل زفاف ابن محمد فؤاد.. وهكذا علقت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

هنأت الفنانة ريهام أيمن، الفنان محمد فؤاد بزفاف نجله عبد الرحمن الذي أقيم مساء الجمعة بأحد الفنادق الشهيرة في القاهرة وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والغناء.

ونشرت "ريهام" صورا لها من كواليس حفل الزفاف، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" ورافقها زوجها الفنان شريف رمزي، وعلقت: "ألف مبروك لأخويا عبد الرحمن وعروسته الجميلة ومليون مبروك للنجم الكبير محمد فؤاد.. فرحتك هي فرحتنا ربنا يسعدهم ويهنيهم كانت ليلة من أجمل الليالي ألف ألف مبروك".

وكان من أبرز المتواجدين بحفل الزفاف الفنان مصطفى قمر، الفنان محمد حماقي، الفنان إيهاب توفيق، الفنان حميد الشاعري، الفنان عمرو دياب، الفنان حمادة هلال، الفنان وليد سعد والفنان محمد لطفي، الفنان محمد الشقنقيري، الفنانة دنيا عبد العزيز، رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وحرصوا على التقاط عدد من الصور التذكارية مع العروسين إلى جانب التقاط عدد من الصور التذكارية مع والده الفنان محمد فؤاد الذي شاركهم عدد من الأغاني خلال الحفل وسط تفاعل المتواجدين.

يذكر أن، آخر مشاركات الفنان شريف رمزي كانت بمسلسل "خالد نور وولده نور خالد" بطولة الفنان كريم محمود عبد العزيز والفنان شيكو وعرض ضمن النصف الثاني لموسم دراما رمضان هذا العام.

اقرأ أيضا:

طارق الشناوي يكشف سبب عدم مشاركة صلاح السعدني بـ"مدرسة المشاغبين"