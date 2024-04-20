وفاء عامر:" مبعرفش أطبل لحد ومحظوظة بالعمل مع العوضي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حلت الفنانة وفاء عامر ضيفة في مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" تقديم الإعلامية منى عبد الغني والإعلامية إيمان عز الدين ويعرض على قناة "cbc"، وتحدثت خلاله عن مشاركتها بمسلسل "حق عرب" الذي عرض بموسم دراما رمضان هذا العام.

وتطرقت لكواليس مشاركتها بمسلسل "حق عرب" ورد فعل الجمهور وعلقت: "التعاون مع أحمد العوضي أنا محظوظة جدًا وأنا مبعرفش أطبل لحد ومش محتاجة أقول فلان ده كويس والولد ده وخليني أقول الولد ده قد ايه متواضع قد ايه بيحب الناس والناس بتحبه، ولد جميل على خلق وبحب جدًا البني ادم المؤدب اللي بيحترم اللي أكبر منه، وكان بيتعامل مش كنجم كان بيتعامل كأصغر ممثل في اللوكيشن وعينه على كل حاجة بأدب وبني آدم يستحق النجاح، وفي ناس تقول مش سهل الناس تحب حد، وحبيته بجد وأهل بيته حبوه بجد".

واستكملت: "ولو انتي مش حابه اللوكيشن ومش حابة المخرج ومش حابة زملائك أو رايحة متضايقة لكن هنا المخرج كان عظيم اتأخرت اني اشتغل مع حد زي مي فاروق وهو مطمئن وجميل وتحية كبيرة له وكان الممثلين داخلين سنين سنانهم على المشاهد وكلنا كنا داخلين نمثل وانا بتعلم وهنفضل نتعلم لحد ما نموت ويارب أفضل كويسة في عين الناس وأفضل قليلة في عين نفسي وكبيرة في عين الناس دي بتكبرني أكتر".

وحرصت الفنانة وفاء عامر على حضور جنازة الفنان الراحل صلاح السعدني ولم تتمالك دموعها على رحيله حزنًا على فراقه.

يذكر أن وفاء عامر شاركت أيضًا بمسلسل آخر عرض بموسم دراما رمضان وهو مسلسل "جودر" بطولة الفنان ياسر جلال.

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