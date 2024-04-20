فيديو.. محمد عبده يظهر بالمحلات التجارية بعد تعافيه من وعكة صحية

بعد أنباء عن تعرض الفنان محمد عبده لوعكة صحية أدت إلى إلغاء حفله المقرر في البحرين، ظهر النجم العربي في أحدث ظهور له في المحلات التجارية بارتداء الكمامة.
وتفاصيل الخبر تشير إلى أن محمد عبده ظهر في أحد محلات بيع السجاد، مصحوبًا بعدد من المرافقين. وأكدت شركة روتانا المنظمة للحفل في البحرين أنها اضطرت لإلغاء الحفل نظرًا للظروف الصحية التي تعرض لها الفنان محمد عبده. وأوضحت الشركة أنه بإمكان حاملي التذاكر استرداد المبلغ كاملاً أو الاحتفاظ به كقسيمة شراء لحفلات مسرح الدانة المقبلة حتى نهاية العام الجاري.
ورجح مغردون أن هذا الظهور المفاجئ للفنان العربي الكبير محمد عبده في المحلات التجارية بعد إلغاء حفله في البحرين يؤكد على تعافيه من الوعكة الصحية، ويبعث برسالة طمأنة لجمهوره في كافة أنحاء العالم العربي.
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