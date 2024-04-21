هند صبري تكرم في أسوان بفتسان يحمل توقيع لبناني

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة التونسية هند صبري في حفل افتتاح مهرجان أسوان لأفلام المرأة الذي أقيم يوم أمس بفستان أنيق، من تصميم رامي قاضي من مجموعته للأزياء الراقية لخريف وشتاء 2024.



وكرم المهرجان هند صبري، حيث ان تونس ضيف شرف المهرجان، ولأدوارها وتألقها في السينما العربية.

وقالت صبري:"أنا محظوظة جدا لأن فيه إرادة حقيقية، وباينة من إصرار الجميع، إنه يكون موجود، شكرا أنكم حسستونا إن الفن مش مهمش وأنه مش رفاهية، بحس إني في بيتي، في كل مرة باجي أسوان، وسعيدة إن المهرجان دا بينمي حب السينما، خصوصا في البنات، دا اللي شوفته وأنا جاية، الفن صوت المهمشين، وصوت الناس اللي ملهاش صوت".