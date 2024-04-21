سرقة أغنية مسلسل “العتاولة” من محمد حماقي.. ناقد فني يكشف التفاصيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فجّر الناقد الفني أكرم ناجي عبر مقطع فيديو نشره عبر حسابه بـ”فيسبوك” مفاجأة بشأن أغنية “قنبلة الجيل” التي قدمها مطرب المهرجانات حسن شاكوش، ضمن أحداث مسلسل “العتاولة” في رمضان 2024، وحققت نجاحًا كبيرًا إلى الآن وأصبحت منتشرة بشكل كبير على تيك توك.

وقال أكرم ناجي إن الأغنية مسروقة من ألحان أغنية “في حضن عنيك” للمطرب محمد حماقي، مستنكرًا سرقة شاكوش لألحان حماقي للمرة الثانية بعد أغنية “بنت الجيران”.

وأوضح: “أغنية قنبلة الجيل نجحت في رمضان 2024 ومن أهم أسباب نجاحها طرحها ضمن أحداث مسلسل العتاولة، وصنعت حالة جيدة على تيك توك، وعندما سمعت الأغنية وجدت أن هذه الجملة اللحنية سمعتها قبل ذلك”.

وأضاف: “قلت من حبيب شاكوش غير حماقي.. هو السبب في نجاحه منذ أغنية بنت الجيران وجعله في منطقة أخرى، عندما سرق شاكوش ألحان أغنية بنت الجيران من حماقي، ظللت أتذكر حتى وصلت إليها واكتشفت أنها أغنية في حضن عنيك، وكنت مستغربًا إن الأغنية نجحت”.

وأكد ناجي: “أنا لست ضد شاكوش ولا عمر ولا حمو ولا أهاجم أحداً، لكن لو كنت تصنع شكلًا معينًا وهو شكل المهرجانات، فأنت داخل في مرحلة الملل.. قدم لحنًا جديدًا أو أي حركة.. لكن الاستسهال عبث بصراحة”.

يُشار إلى أن أغنية “قنبلة الجيل” حققت مشاهدات كبيرة منذ طرحها ضمن أحداث مسلسل “العتاولة” الذي عرض في الموسم الرمضاني 2024، بطولة النجم أحمد السقا وقدمها حسن شاكوش مع حمادة مجدي.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتهم فيها حسن شاكوش بسرقة ألحان أغانيه من أغاني حماقي، حيث اتهم من قبل بسرقة ألحان أغنية “بنت الجيران” من أغنية “حاجة مستخبية”.