شاهد روان بن حسين تخرج عن صمتها بعد تسريبات صوتية فاضحة

خرجت الكويتية روان بن حسين، المعروفة على وسائل التواصل الاجتماعي، بتصريحات للرد على تسجيلات صوتية تم تداولها وتنسب إليها، وتحتوي على إساءات لشخصية سعودية مسؤولة وحديث عن ابتزاز فتيات بصور غير أخلاقية.

وتهدد روان في إحدى الرسائل المزعومة بنشر فيديو يزعم أنها تتعاطى المخدرات، وتسخر في رسالة أخرى من شخص طلب من صديقتها “فتاة قاصر”، وتوجه إهانات لشخصية عربية معروفة.

وبعد الضجة والهجوم الذي تعرضت له روان بسبب تلك التسجيلات الصوتية، أكدت أنها مفبركة وأن صوتها تم استخدامه بطريقة غير ملائمة.

وأوضحت أن التسجيلات الصوتية تعود لمحادثة جرت بينها وبين شاب يدعى أحمد الغالب عبر تطبيق “واتس آب”، حيث طلبت منه مساعدتها في حذف مقاطع فيديو مسيئة لها في عام 2023.

روان أشارت إلى أن أحمد الغالب متهم بقضايا ابتزاز في العراق، حيث كان يخترق أجهزة الفتيات ويهددهن بنشر صورهن. وأكدت أنه حاول اختراق جهازها عدة مرات، وعندما علم بنية تقديم شكوى ضده، قرر الهروب من دبي.

وأضافت روان: “الأمر ليس مجرد اختراق وتزوير، بل أحمد يتلقى مبالغ مالية من أشخاص يهدفون في ذلك الوقت إلى تدمير سمعتي وصورتي أمام الناس، وهو لا يزال يحظى بدعم هؤلاء الأشخاص حتى الآن”.

وقامت روان بمشاركة مقاطع فيديو من المحادثات الأصلية على منصة “إكس” لتأكيد أن التسجيلات مفبركة.