باسم سمرة يروي كواليس مسلسل "العتاولة": "أحمد السقا كان هيموتنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

كشف الفنان باسم سمرة، عن كواليس مسلسل "العتاولة"، الذي عرض خلال موسم رمضان 2024 بطولة النجم أحمد السقا.

وقال سمرة خلال لقائه في برنامج "الحكاية"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب: "أحمد السقا اشتغلت معه أكثر من مرة، والمخرج أحمد خالد موسى أيضا، وهذه هي المرة الأولى مع طارق لطفي، وبعد يومين بقينا صحاب، وأحمد السقا كان هيموتنا، كنا قاعدين في لوكاندة في إسكندرية بنصور هناك، وكان فيه عاصفة شديدة اسمها عاصفة السحب وهي السحب اللي في الشارع بيتسحب على البحر، وإحنا في الدور الثامن وأحمد قال عاوز اطلع البلكونة وفتح الباب وخرج ولقيته بيتسحب وطاير من البلكونة وأنا ماسك فيه".

واستكمل أحمد السقا حديث باسم قائلًا: "كنت أول مرة أشوف المنظر ده في إسكندرية، وكنت عايز أتفرج، فكنا هنموت".

مسلسل العتاولة، عُرض في رمضان 2024، من بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، صلاح عبدالله، زينة، مي كساب،هدى الاتربي ومحمد التاجي ومن تأليف هشام هلال، ومن إخراج أحمد خالد موسي.