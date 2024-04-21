فيفي عبده تعتذر لجمهور الكويت.. تعرف على السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

كشفت الفنانة فيفي عبده عن عدم قدرتها للسفر إلى الكويت، ووجهت اعتذار لجمهورها هناك، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

ونشرت فيفي مقطع فيديو وقالت: "مساء الخير، بكملكم من مصر أنا كان المفروض أطلع الطيارة دلوقتي أروح الكويت بس أنا آسفة جدا حصل عندي ظروف وبعتذر إني مش هاكون في الكويت النهاردة وإن شاء الله اقولكم الميعاد الجديد".

وأضافت فيفي قائلة: "أنا بعتذر جدا عشان الظروف اللي حصلت وبحبكم أوي وعساكم من عواده وإن شاء الله أشوفكم في الكويت مش الميعاد ده الميعاد اللي جاي إن شاء الله بحبكم أوي خمسة مواه".

يُذكر أن فيفي عبده غابت عن المشاركة في السباق الرمضاني الماضي، وأطلت قبل يومين على الجمهور في برنامج كلام الناس المعروض على قناة mbc مصر.

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