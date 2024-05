كيليان مورفي أحسن ممثل في حفل جوائز الأوسكار الأيرلندية

ياسر رشاد - القاهرة - سيطر النجم كيليان مورفي على موسم الجوائز وذلك بحصوله على أعلى جائزة تمثيل في أيرلندا، بعدما تم اختياره كأفضل ممثل رئيسي في حفل توزيع جوائز أكاديمية السينما والتلفزيون الأيرلندي الحادي والعشرين عن دوره في فيلم "Oppenheimer"، لتضاف الجائزة لسلسلة الجوائز أوسكار والبافتا وجولدن جلوب وSAG.

تحدث كيليان مورفي خلال الحفل الذي أقيم في مركز دبلن الملكي للمؤتمرات، "التواجد في هذه الغرفة أمر مميز للغاية، أن أكون في موطني، مع الأشخاص الذين أحبهم وأعجب بهم من بين زملائي المرشحين وبعض الأشخاص المفضلين لدي، إنه شعور جميل أن تكون في المنزل مع العديد من الأصدقاء والزملاء".

تنافس كيليان مورفي على جائزة أفضل ممثل أمام كوكبة من النجوم، أبرزهم أندرو سكوت عن دوره في فيلم "All of Us Strangers"، ديفيد ويلموت عن دوره في فيلم "Lies We Tell"، باري كيوجان عن دوره فيلم "Saltburn"، باري وارد عن دوره في فيلم "That They May Face the Rising Sun"، وبيرس بروسنان عن "The Last Rifleman".

من ناحية أخري، كشف النجم كيليان مورفي صاحب شخصية "تومي شيلبي" في سلسلة الدراما والجريمة Peaky Blinders، عن كواليس اختياره لأداء شخصية رجل العصابات في برمنجهام من قبل المخرج والكاتب الشهير ستيفن نايت.

وأكد كيليان مورفي انه لم يكن الخيار الأول للكاتب البريطاني ستيفن نايت لأداء شخصية رجل العصابات الشهير، مضيفاً في مقابلته مع برنامج إذاعي عبر BBC: "لم أكن الخيار الواضح جسديًا، لا أعرف إذا كنت قد أقنعت ستيفن في الاجتماع، ولكن يبدو أنني أرسلت له بعد ذلك رسالة نصية تقول: "تذكر، أنا ممثل"، وأنا أؤمن بذلك، أعتقد أنه من واجبنا كممثلين أن نتحول إلى ما يتطلب منا الدور".

وعن تصوير فيلمه الاخير Oppenheimer للمخرج العالمي كريستوفر نولان، قال كيليان مورفي : "أدركت أن التصوير سيكون في النهاية توليفة من السيناريو، وكل الأشياء التي كنت أستوعبها عنه"، مضيفاً إنه تعلم الاستمتاع بموسم الجوائز، وهو أمر لم يشعر به دائمًا في الماضي.