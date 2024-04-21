غادة عادل تعتذر عن ندوتها بمهرجان أسوان بسبب عزاء صلاح السعدني

ياسر رشاد - القاهرة - قررت الفنانة غادة عادل الاعتذار عن عدم حضور ندوتها المقرر إقامتها اليوم بمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة اليوم، وذلك حرصا منها على حضور عزاء الفنان الراحل صلاح السعدني، الذي رحل عن عالمنا الجمعة الماضية.

يأتى ذلك بعدما حضرت الفنانة غادة عادل حفل افتتاح مهرجان أسوان أمس، وقدمت الشكر إلى كل من ساندها خلال مشوارها الفنية، مشيرة أنها سعيدة بكونها امرأة قوية استطاعت التوصل إلى مكانها، كما حرصت على ارتداء فستان قصير بسيط باللون الأسود.

وحضر حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولى للمرأة، فى دورته الثامنة، وزيرة الثقافة نيفين الكيلانى ووزيرة التضامن نيفين القباج ومايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، والنجوم: هند صبري، غادة عادل، رانيا يوسف، ناهد السباعي، ريم البارودي، صبري فواز، أحمد فتحي، أحمد مجدي، المخرجة هالة خليل، أحمد وفيق وسوزان نجم الدين وغيرهم.

ومهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة فى دورته الثامنة يقام فى الفترة من 20 إلى 25 أبريل، وتونس ضيفة شرف هذه الدورة، وكرم المهرجان هذا العام، النجمة غادة عادل والنجمة الفنلندية ألما بويستي، والمخرجة هالة خليل، والدكتورة مني الصبان، والمونتيرة التونسية كاهنة عطية، والنجمة هند صبري.

لانش بوكس

وكانت شاركت غادة عادل فى ماراثون رمضان بمسلسل "لانش بوكس" سيناريو وحوار عمرو مدحت، وإخراج هشام الرشيدي وإنتاج S Productions (سالي والي). ويشارك في بطولته غادة عادل، وجميلة عوض، وفدوى عابد، وأحمد وفيق، والمطرب شاهين، وصدقي صخر، وأسامة أبو العطا، وعلي السبع، وغيرهم.

لانش بوكس

"لانش بوكس" هو النسخة المصرية من المسلسل الأمريكي "Good Girls"، الذي عرض منه خمسين حلقة في الفترة من 2018 حتى2021، وحقق نجاحًا وانتشاراً حول العالم.

لانش بوكس

والعمل مكون من 30 حلقة ويدور حول ثلاث سيدات، شقيقتان وصديقتهما تضطرهن الظروف للتورط في جريمة سرقة، يظنون بعدها أن الأمور ستتحسن لكن المفاجأت السيئة تتوالى، وذلك في قالب اجتماعي كوميدي.

وكان رد المخرج هشام الرشيدي على الجدل الذي أثاره مسلسله "لانش بوكس" بالحلقة السادسة المتضمنة لمشهد ذكر البعض بمقطع لأحد شهداء غزة.



وقال هشام الرشيدي عبر انستجرام: "اعذار واجب لكل من تشابه عليه نص المشهد المؤلم لاخواتنا مع نص مشهد المسلسل الغير مقصود بالمرة".

وأضاف هشام الرشيدي: "لم ولن تكون القضية في يوم مجال لأي شيء غير كل الدعم والاحترام. الله يصبر أهلنا في فلسطين ويعينهم".