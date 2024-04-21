شكرا لقرائتكم خبر عن دريك يطلق أغنيته الجديدة Push Ups بعد تسريبات الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشر خلال الأسبوع الماضي عبر وسائل الإعلام تسريب لأغنية المطرب العالمي دريك، وهو ما تسبب في حالة من الإثارة عبر الإنترنت، لينهي المطرب الخلاف ويطرح أغنيته الجديدة بعنوان Push Ups.

وفى سياق آخر، ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فارايتي، فإن النجمة العالمية تايلور سويفت التي انضمت مؤخراً لعالم المليارديرات، حققت بأغنيتها Tortured Poets حوالي 200 مليون استماع على منصة Spotify وحدها، وحوالي 100 مليون على المنصات الأخرى لتصل الأغنية إلى أكثر من 300 استماع.

علاوة على ذلك، سجلت أغنية "Fortnight"، الأغنية المنفردة الأولى للألبوم والتي تضم Post Malone، الرقم القياسي باعتبارها الأغنية الأكثر بثًا على المنصة في يوم واحد، متصدرة أغنية "Easy on Me" للأسطورة البريطانية أديل (التي سيتم طرحت في عام 2021).