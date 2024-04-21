شكرا لقرائتكم خبر عن غادة عادل تعتذر عن ندوتها بمهرجان أسوان بسبب صلاح السعدني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت الفنانة غادة عادل بالاعتذار عن عدم حضور ندوتها المقرر إقامتها اليوم بمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، حرصا منها على حضور عزاء الفنان الراحل صلاح السعدني، الذي رحل عن عالمنا الجمعة الماضية.

وكانت الفنانة غادة عادل كرمت خلال حفل افتتاح مهرجان أسوان أمس، وقدمت الشكر إلى كل من ساندها خلال مشوارها الفنية، مشيرة أنها سعيدة بكونها امرأة قوية استطاعت التوصل إلى مكانها، كما حرصت على ارتداء فستان قصير بسيط باللون الأسود.

وحضر حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولى للمرأة، فى دورته الثامنة، وزيرة الثقافة نيفين الكيلانى ووزيرة التضامن نيفين القباج ومايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، والنجوم: هند صبري، غادة عادل، رانيا يوسف، ناهد السباعي، ريم البارودي، صبري فواز، أحمد فتحي، أحمد مجدي، المخرجة هالة خليل، أحمد وفيق وسوزان نجم الدين وغيرهم.

ومهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة فى دورته الثامنة يقام فى الفترة من 20 إلى 25 أبريل، وتونس ضيفة شرف هذه الدورة، وكرم المهرجان هذا العام، النجمة غادة عادل والنجمة الفنلندية ألما بويستي، والمخرجة هالة خليل، والدكتورة مني الصبان، والمونتيرة التونسية كاهنة عطية، والنجمة هند صبري.