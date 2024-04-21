شكرا لقرائتكم خبر عن صبري فواز بمهرجان أسوان: ليس هناك ما يسمى بالممثل الكوميدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر الفنان الكبير صبري فواز ماستر كلاس إدارة الممثل الذي تقدمه الفنانة سلوى محمد علي خلال فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة.

وقال صبري فواز خلال الفعاليات: "ليس هناك ما يسمى ممثل كوميدي أو تراجيدي ، فالممثل ممثل، أما الكوميديا كتابة وإخراج التمثيل جاد طول الوقت وأمثلة ذلك العظيم الراحل نجيب الريحاني عمره ما رمى إيفيه ولكن بيمثل بجد وكذلك أحمد فتحي في مسلسل جودر وهو يحدث السيف بسبب شهرزاد، كان يمثل بجد".

وحضر حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولى للمرأة، فى دورته الثامنة، وزيرة الثقافة نيفين الكيلانى و وزيرة التضامن نيفين القباج و النجوم هند صبري، غادة عادل، رانيا يوسف، ناهد السباعي، ريم البارودي، صبري فواز، أحمد فتحي، أحمد مجدي، المخرج هالة خليل، وغيرهم.

ومهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة فى دورته الثامنة يقام من 20 إلى 25 أبريل، و تونس ضيفة شرف هذه الدورة، ويكرم المهرجان هذا العام، النجمة غادة عادل والنجمة الفنلندية ألما بويستي، والمخرجة هالة خليل، والدكتورة مني الصبان، والمونتيرة التونسية كاهنة عطية.

وضمن الاحتفاء بالسينما التونسية كضيفة شرف، سيتم عرض فيلم "بنات ألفة" اليوم، إلى جانب مشاركته في مسابقة الأفلام الطويلة، والفيلم سبق عرضه في المسابقة الرسمية لمهرجان كان، وترشح لجائزة الأوسكار، وهو من بطولة هند صبري وإخراج كوثر بن هنية،

ويحتفي المهرجان هذا العام بالسينما الفلسطينية حيث يعرض 6 أفلام فلسطينية تعبر عن واقع المرأة الفلسطينية وهي"أنا من فلسطين" إخراج إيمان ظواهري، و "لو أخذوه" إخراج ليالي كيلاني، و"مستقبل مقطوع" إخراج علياء أرصغلي، و"سَرد" إخراج زينة رمضان، و"خيوط من حرير" إخراج الشهيدة ولاء سعادة، و"محاولة للنجاة" إخراج بشار البلبيسي.