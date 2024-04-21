شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رجب وهبة مجدى ومحمود عبد المغنى يحضرون عقد قران المخرج إسماعيل فاروق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر عدد من نجوم الفن عقد قران المخرج إسماعيل فاروق ونهى والي، فتاة من خارج الوسط الفني، وذلك بمسجد محمد علي بالقلعة، منهم، محمد رجب وزوجته، محمود حجازي، اميرة العايدي، ياسر فرج، نهي صالح، المخرجة بتول عرفة، هبة مجدي، هبة عبد الغني، المخرج سامح عبد العزيز، محمود عبد المغني.

كما حضر منذ الدقائق الأولى كل من: هاجر الشرنوبي، رانيا فريد شوقي، إيهاب فهمي وزوجته يسرا وجيه، ندى بهجت، الفنانة عبير منير والفنان محمد عز، احمد بجة.

يذكر أن آخر أعمال المخرج إسماعيل فاروق هو مسلسل حق عرب، الذى عرض فى شهر رمضان المنقضى وحقق نجاحاً كبيراً، والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

تدور أحداث مسلسل حق عرب في منطقة الجمالية في زمننا الحالي مع سيد المنطقة عبد ربه وهو رجل في السبعينات من عمره ويخافه الجميع، عبد ربه له أخ "عطوة" يكون دائماً بجانبه ويطيع أخاه الأكبر دائماً، وفى يوم من الأيام يكتشف عبد ربه أن أحد رجاله الثلاثة المقربين يخونه، وهنا يظهر عزت السويركى رجل شريف، عزت هو أقرب الناس إلى عبد ربه عندما يلتقى بصباح الجياش نعود إلى ماضٍ ملىء بالأحداث.



هبة مجدي