أميرة سليم تحتفل بعيد ميلاد عدلي كاسب وسينما الأبيض والأسود.. فيديو

ياسر رشاد - القاهرة - احتفلت السوبرانو العالمية أميرة سليم، بعيد ميلاد الفنان عدلي كاسب وسينما الابيض والاسود، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت أميرة سليم، عبر صفحتها قائلة : "فاكرين زمان في الأفلام المصرية الرومانسية الأبيض وأسود كان فيه موسيقي تصويرية موجودة في كذا فيلم كنت بحبها وبحب أدندن معاها، الموسيقي دي دورت عليها، وعرفت إن أصلها أغنية اسمها TAMMY Jay Livingston ".



وتابعت : "وخدت اللحن وغنيته في حفله من حفلاتي مع البيانيست باسكال روزيه، من الأفلام اللي استخدمت الموسيقي دي هو فيلم "الحب كده" لصلاح ذو الفقار وصباح، حبيت أشارككم الزمن الجميل ده مع صوتي في تسجيل من الحفل لايڤ 2017، وميفتكوش آخر مشهد احتفالا بالفنان الكبير عدلي كاسب في عيد ميلاده الموافق ٢١ أبريل".

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معلومات عن السوبرانو أميرة سليم

ولدت أميرة سليم في القاهرة، وهي ابنة عازف البيانو مارسيل متى والرسام أحمد فؤاد سليم.

بعد أن درست العزف على البيانو والباليه والرسم، بدأت التدريب الصوتي والموسيقى الإيطالية في إيطاليا مع السوبرانو غابرييلا رافازي في عام 1993 وتخرجت في معهد كونسرفتوار القاهرة في عام 1999.

في أكتوبر عام 2001، حصلت على منحة دراسية من الحكومة الفرنسية للدراسة مع السوبرانو كارولين دوماس في مدرسة نورمال دي ميوزيك دي باريس ، حيث حصلت على دبلوم الكونسيرتيست عام 2004.

في عام 2002 ، كانت أول فائزة بالجائزة في مسابقة أورفيتو الدولية بإيطاليا، بدأت سليم حياتها المهنية كعضو وعازف منفرد في أوبرا القاهرة في عام 1997 مع أول دور قيادي لها في أوبرا روسيني باربيير دي سيفيليا عام 1998، وتلاها عدد من الإنتاجات الأخرى. بعد انتقالها إلى فرنسا، واصلت الظهور في الأوبرا المصرية بالإضافة إلى الأوبرا الفرنسية والإيطالية والألمانية.