موعد عرض الجزء الثاني من مسلسل البيت بيتي 2

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

يبحث عشاق الدراما الكوميدية، عن موعد عرض مسلسل الكوميديا الشيق "البيت بيتي 2"، والذي يجسد بطولته الثنائي كريم محمود عبدالعزيز، ومصطفى خاطر.

وأعلنت منصة شاهد عن عرض الجزء الثاني من مسلسل "البيت بيتي 2"، لأول مرة، يوم 25 إبريل الجاري.

مسلسل البيت بيتي الجزء الثاني، هو استكملًا للجزء الأول المكون من 10 حلقات والذي عرض على منصة "شاهد" عام 2022، وحقق نجاحًا باهرًا.

وتدور أحداث مسلسل "البيت بيتي 2"، حول إقامة (كراكيري - كريم محمود عبدالعزيز)، (بينو - مصطفى خاطر) ي قصر مسكون بالأرواح، ويعيشون أجواء مرعبة وكوميدية أثناء طرد الأرواح وبيع القصر، حتى يكتشفوا حقيقة الأشباح وصله القرابة بينهما.

مسلسل البيت بيتي 2، بطولة كلًا من كريم محمود عبدالعزيز، مصطفى خاطر، ميرنا جميل، محمود حافظ، والعمل من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي كيمز، ومن إخراج خالد مرعي.

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