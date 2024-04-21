شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج إسماعيل فاروق يحتفل بعقد قرانه بحضور نجوم الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل المخرج إسماعيل فاروق بعقد قرانه على نهى والي، وهي من خارج الوسط الفني، بمسجد محمد علي داخل القلعة بمنطقة مصر القديمة.

وحضر عدد كبير من نجون الفن لتهنئة العروسين، منهم: هاجر الشرنوبي، رانيا فريد شوقي، إيهاب فهمي وزوجته يسرا وجيه، ندي بهجت، الفنانة عبير منير والفنان محمد عز، أحمد بجة، نسمة عبد العزيز، ميرهان حسين، محمد رجب، دانا خلبي، محمود حجازي، أميرة العايدي، ياسر فرج، نهى صالح، المخرجة بتول عرفة، هبة مجدي، هبة عبد الغني، المخرج سامح عبد العزيز، محمود عبد المغني.

كما حضر أبطال مسلسل حق عرب، أبرزهم دينا فؤاد ودنيا المصري ورياض الخولي وسلوى عثمان وكارولين عزمي وإبراهيم السمان.

يذكر أن آخر أعمال المخرج إسماعيل فاروق هو مسلسل حق عرب، الذى عرض فى شهر رمضان المنقضى وحقق نجاحاً كبيراً، والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

تدور أحداث مسلسل حق عرب في منطقة الجمالية في زمننا الحالي مع سيد المنطقة عبد ربه وهو رجل في السبعينات من عمره ويخافه الجميع، عبد ربه له أخ "عطوة" يكون دائماً بجانبه ويطيع أخاه الأكبر دائماً، وفى يوم من الأيام يكتشف عبد ربه أن أحد رجاله الثلاثة المقربين يخونه، وهنا يظهر عزت السويركى رجل شريف، عزت هو أقرب الناس إلى عبد ربه عندما يلتقى بصباح الجياش نعود إلى ماضٍ ملىء بالأحداث.



المخرج إسماعيل فاروق يحتفل بعقد قرانه بحضور نجوم الفن



المخرج إسماعيل فاروق يحتفل بعقد قرانه بحضور نجوم الفن