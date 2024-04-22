تركي آل الشيخ يعلن تقديم حوافز جديدة لزيادة عدد صالات السينما في السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، عن خطة المملكة لزيادة عدد دور عرض السينما وخفض أسعار التذاكر.

وكتب "آل الشيخ"، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وقال: "السعودية تخطط لزيادة عدد دور عرض السينما وخفض أسعار التذاكر، وذلك من خلال حزمة تخفيضات في أسعار كلف التراخيص يصل بعضها إلى 90%".

وقرر مجلس إدارة هيئة الأفلام السعودية، خفض تكاليف ممارسة النشاط لدور السينما الدائمة بنحو 88% في المدن من الفئة (أ) و (ب) وبنحو 96% للمدن من الفئة (ج).

كذلك أقر المجلس خفض كلفة إصدار رخصة تشغيل دار سينما لعرض فيلم سينمائي، بنحو 86% للسينما الدائمة في المدن من الفئة (أ) و84% في المدن من الفئة (ب) و88% في المدن من الفئة (ج)، وفقاً لبيان صادر عن الهيئة.

وأكدت هيئة الأفلام، أنه تم تخفيض رسوم رخصة ممارسة النشاط ورسوم تشغيل الشاشات، ليكون قطاع السينما السعودي ضمن الأكثر تنافسية إقليمياً ودولياً، عبر حسابها الرسمي على موقع "X".

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