شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السعدني يشكر كل من قدم واجب العزاء في والده صلاح السعدني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان أحمد السعدني، على توجيه الشكر لكل من قدم واجب العزاء في وفاة والده الفنان الكبير الراحل صلاح السعدني الذي توفي أمس، وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك "شكر واجب لكل من قدم واجب العزاء سواء بالحضور أو الاتصال أو الرسائل.. أعتذر بشده عدم قدرتي على الرد واسأل الله لأبي الرحمة وكلي ثقة في المولي عز وجل أن يتغمده برحمته، لأنه عاش طيلة عمره محباً للناس والحق والخير والجمال أكثر من حبه لفنه وعائلته".

وأضاف السعدني في البوست "إنا لله و إنا إليه راجعون أنتم السابقون و نحن إن شاء الله بكم لاحقون ، بحبك يا ابا ومتشكر إنك أبويا".



بوست احمد السعدني

ورحل الفنان الكبير تاركا إرثاً فنياً كبيراً ومسيرة فنية طويلة ما بين الدراما والسينما، الذى قدم فيهما علامات بارزة وأدوار لا تنسى خلال مسيرته الفنية الذى اشتهر فيها بلقب عمدة الدراما المصرية.

‎ الفنان الكبير الراحل صلاح السعدني بدأ التمثيل منذ مسرح الجامعة حيث كان يشارك فى العديد من المسرحيات بمسرح الكلية مكوناً ثنائياً ناجحاً مع صديق عمره الزعيم عادل إمام.

‎شارك الفنان الراحل صلاح السعدنى بالعديد من الأدوار البارزة التي صنعت اسمه، ولكن أحد تلك الأدوار الذى سيظل علامة بارزة هو مسلسل ليالى الحلمية حينما قدم دور العمدة سليمان غانم.

‎ وهو الدور الذى قدمه ببراعة شديدة خاصة مع التطور العمرى للشخصية الذى تطلب منه مجهوداً مضاعفاً لإظهار ملامح الكبر في السن في أجزاء المسلسل الذى صنف بالملحمة الدرامية المميزة.