مجلس النواب الأمريكي يقر نصًا لحظر “تيك توك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أقر مجلس النواب الأمريكي، السبت، نصا يهدد بحظر تيك توك في الولايات المتحدة، وذلك بعد سنوات من التفحص فيما إذا كان التطبيق الشهير لوسائل التواصل الاجتماعي يشكل مخاطر حول خصوصية، فيما لا يزال النص يتطلب مصادقة مجلس الشيوخ.

وفي التفاصيل، صوت مجلس النواب الأمريكي على تشريع يمكن أن يحظر تطبيق “تيك توك” في الولايات المتحدة الأمريكية بحلول عام 2025.

سيتطلب المشروع القانوني، الذي يتم تضمينه في حزمة مساعدة خارجية متنازع عليها، من شركة صينية بيع التطبيق خلال 270 يومًا أو مواجهة حظره في الولايات المتحدة، على الرغم من أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لديه الخيار لتمديد المهلة بمقدار 90 يومًا.

كانت نسخة سابقة من المشروع القانوني التي تتطلب بيع التطبيق في غضون 180 يومًا قد تم تسريعها واعتمادها بدعم ثنائي الأطراف في مجلس النواب الشهر الماضي، بعد أن حصلت على موافقة نادرة وموافقة بالإجماع من لجنة الطاقة والتجارة في مجلس النواب.

تم عرقلة تلك النسخة في مجلس الشيوخ، بعد أن جادت السيناتورة ماريا كانتويل، الديمقراطية من واشنطن، بأن الحظر يجب أن يمتد من ستة أشهر إلى عام لضمان وجود وقت كافٍ للمشتري الجديد لإبرام صفقة، بحسب شبكة فوربس الأمريكية.

وفي وقت سابق، حاول الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حظر “تيك توك” عبر قرار تنفيذي في عام 2020، مشددا معارضته للحظر بالرغم من اعتقاده أن التطبيق لا يزال يشكل تهديدًا للأمن القومي في الولايات الأمريكية.

وغرد صاحب شركة “X” إيلون ماسك، الجمعة عن معارضته لحظر تطبيق تيك توك، قائلاً إنه “مخالف لحرية التعبير والتعبير”.