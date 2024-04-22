بالفيديو – مي كساب تكشف سرّ نحافتها وردّ فعل زوجها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال استضافتها في برنامج “كلام نواعم” المذاع عبر قناة MBC، اعترفت النجمة مي كساب بأن موافقة زوجها، مطرب المهرجانات محمد صلاح (أوكا) على خضوعها لعملية تكميم المعدة كانت العقبة الوحيدة التي واجهتها قبل اتخاذها هذا القرار، حيث قالت: “كانت العقبة الوحيدة هي هل محمد يمكن أن يوافق، ولم يكن سهلاً أن أقنع نفسي لأنني جبانة”.

وأضافت مي أنها اتخذت القرار الصعب بإنقاص وزنها لحظة أخبرتها ابنتها داليدا التي تبلغ من العمر 6 سنوات، أنها ترغب في رؤيتها نحيفة وتنتعل أحذية بالكعب العالي وتضع أحمر الشفاه، فعرفت أن ابنتها لا تتقبّل شكلها القديم.

ورداً على سؤال كيف استقبل زوجها شكلها الجديد بعد إنقاص وزنها، قالت مي كساب: “هو متصالح مع نفسه وغيرته صحية، لكن زاد وزنه بعض الشيء وأصبح لديه كرش صغير سعيد به”.

ووصفت مي كساب رغبتها في التوقف عن اتباع الأنظمة الغذائية للتخسيس قائلةً: “أنا قضّيت عمري كله أعمل ريجيم، ووصلت لمرحلة أن الريجيم لم يعد يؤثر”.