بوسي توجه رسالة لـ محمد فؤاد بعد زفاف ابنه (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجهت المطربة بوسي، رسالة للفنان محمد فؤاد بعد احتفاله بزفاف ابنه عبد الرحمن، الذي أقيم الجمعة الماضية بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

ونشرت بوسي، صورا لها من حفل زفاف ابن محمد فؤاد، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ألف مليون مبروك لإبني وابن أخويا الفنان الكبير الجدع إبن البلد محمد فؤاد .. مبروك يا حبيبي وربنا يفرحك بيه وعقبال ما تفرح ببناتك القمر".

واحتفل محمد فؤاد بزفاف ابنه عبد الرحمن مساء الجمعة 19 أبريل 2024 ، وسط أجواء عائلية وحضور عدد من الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين إلى جانب عدد من نجوم الفن والغناء والشخصيات العامة.

وكان من بين الفنانين محمد حماقي وعمرو دياب وحمادة هلال وإيهاب توفيق وحميد الشاعري وحكيم ووليد سعد ، ومحمد لطفي، ومحمد الشقنقيري، وغيرهم.