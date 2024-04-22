شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف لـ"الخليج 365": الممثلة اللى شكلها حلو عمرها قصير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت النجمة رانيا يوسف، فى لقاء خاصة لتيلفزيون الخليج 365، من فعاليات مهرجان أسوان الدولى للمرأة فى دورته الثامنة عن حصر المخرجين لها فى أدوار معينة بسبب مظهرها الخارجى.

وقالت رانيا يوسف: "بحاول قدر الإمكان اشتغل ويجيلى دور بحاول أوجه طول الوقت إنى اشتغل على الموهبة وعلى الدور وليس الشكل وهو فى الآخر بيعتمد على المخرج عاوز ممثلة شكلها حلو ولا ممثلة موهوبة".

وتابعت: "والممثلة اللى شكلها حلو عمرها قصير وأنا محبش يبقى عمرى الفنى قصير ولكن الممثلة الموهوبة اللى شكلها معقول عمرها الفنى طويل وفى نفس الوقت ممكن يبقى عندها إمكانيات كتير أوى فى موهبتها وإنها تظهرها وتشتغل على الدور والموهوبة ويطلع منها حاجات كتير".

يذكر أن الفنانة رانيا يوسف تشارك في فعاليات مهرجان أسوان الدولي في دورته الثامنة، كعضو بجنة تحكيم مسابقة الفيلم المصري، كما حرصت على المشاركة في حفل الافتتاح وظهرت بفستان فضي، فضلا عن حضورها ورشة إعداد الممثل للفنانة سلوى محمد علي.

وتقام فعاليات مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة فى دورته الثامنة فى الفترة من 20 إلى 25 أبريل، كما تم خلال حفل الافتتاح تكريم هند صبري ، غادة عادل، كاهنة عطية، منى الصبان، والمخرجة هالة خليل.