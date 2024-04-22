موعد إقامة الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي

ياسر رشاد - القاهرة - قررت إدارة مهرجان القاهرة السينمائى الدولى برئاسه الفنان الكبير حسين فهمى، إقامه الدورة الـ45 وذلك فى الفترة من 13 وحتى 22 نوفمبر 2024 بدار الأوبرا المصرية.



وكان قد تم تأجيل إقامه هذه الدورة العام الماضى بقرار من وزيرة الثقافة نيفين الكيلانى وذلك على أثر الأحداث التى اندلعت بقطاع غزة.



كما استقرت إدارة المهرجان على التشكيل الجديد للمكتب الفنى فى دورته الـ45 وعلى رأسه الناقد السينمائى عصام زكريا مديرالمهرجان.



عصام زكريا هو ناقد سينمائى وباحث ومترجم له العديد من الكتب السينمائية، كما عمل فى عده مناصب مختلفه على مدار دورات المهرجان وله العديد من الكتب التى كانت ضمن اصدارات المهرجان.



تولى زكريا عدة مناصب منها رئيس مهرجان الاسماعيلية للافلام التسجيلية و القصيرة منذ عام 2017.

من ناحية أخرى، فقد تقرر فتح باب التسجيل للأفلام الراغبة فى المشاركه بالدورة ال 45 من جميع أنحاء العالم من 1 مايو و حتى موعد اقصاه 1 أغسطس المقبل و ذلك عبر الموقع الرسمى للمهرجان: www.ciff.org.eg

يعد مهرجان القاهرة السينمائى الدولى ،أحد أعرق المهرجانات فى العالم العربى وإفريقيا وينفرد بكونه الوحيد فى المنطقة العربية والافريقية المسجل ضمن الفئة A بالاتحاد الدولى للمنتجين بفرنسا FIAPF.

كانت قد أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي برئاسة الفنان الكبير حسين فهمي، عن تنصيب الناقد الفني عصام زكريا مديرًا للدورة ال ٤٥ المقبلة من المهرجان، المقرر انعقادها في نوفمبر 2024.

ويعد الناقد الفني عصام زكريا، أحد أهم النقاد المصريين وله باع كبير في مجال النقد الأدبي والسينمائي، كما انه استطاع ان يحافظ على نجاح مهرجان الإسماعيلية الدولي الذي يترأسه منذ عام 2017، وحقق خلال هذه السنوات نجاحا كبيرا على المستوى الدولي والعربي.

ويحتفظ عصام زكريا بمسيرة نجاحات كبيرة حيث انه تم تعيينه عضوا في لجان تحكيم العديد من المهرجان السينمائية المحلية والدولية، بينما شارك في العديد من الندوات الثقافية والبرامج السينمائية الخاصة، بالإضافة إلى عمله في مواقع مختلفة بمعظم مهرجانات السينما التي تقام في مصر، وتولى رئاسة تحرير مجلة «نظرة» المتخصصة في السينما المستقلة، فضلا عن أنه عمل مدرسًا بقسم السينما في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومحاضرًا بمدرسة «سمات» للسينما، بالإضافة إلى ورشة السينما الملحقة باستوديو عماد الدين وأكاديمية رأفت الميهي.



يذكر أن الدورة الــ ٤٥ لمهرجان القاهرة السينمائي كان قد تم تأجيلها بالعام الماضي تضامنا مع أحداث غزة، وأعقب ذلك استقالة مدير المهرجان حينها أمير رمسيس.

والناقد الفني عصام زكريا من مواليد القاهرة، صحفي وناقد سينمائي ومترجم وباحث، مهتم بشئون الثقافة عمومًا، باعتبارها عصب الحياة وله العديد من الكتب عن السينما المصرية والأجنبية، كما ترجم من الإنجليزية والألمانية كثيرًا من المقالات والأعمال الأدبية.

ويُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظامًا، وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A بالاتحاد الدولي للمنتجين في براسليس بفرنسا FIAPF، ومن المقرر أن تتم الدورة الـ45 من المهرجان في شهر نوفمبر المقبل 2024، بعد إلغاء الدورة الماضية نتيجة الأحداث الفلسطينية التي مرت على الأهالي في غزة وفلسطين.