"دعواتكم لـ أمي".. محمد شاهين يعلن خضوع والدته لعملية جراحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تعرضت والدة الفنان محمد شاهين لوعكة صحية، خضعت على إثرها لعملية جراحية.

ونشر محمد شاهين صورة مع والدته، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وعلق: "دعواتكم لأمي يا حبايب قلبي، عملية وإن شاء الله هتقوم بالسلامة بدعواتكم، ربنا يشفيكي يا أمي ويعافيكي ويحفظك من كل سوء، أنتِ وكل أمهاتنا آمين، وتخرجي بألف خير يا رب".

وتمنى الجمهور الشفاء لوالدة محمد شاهين، وعلقوا: "ربنا يشفيها ويعافيها ويحفظها من كل مكروه"، "ألف سلامة ربنا يشفيها ويعافيها ويطمنك عليها"، "ألف مليون سلامة.. أجر وعافية"، "ربنا يباركلك في عمرها ويشفيها".

يذكر أن محمد شاهين قدم تتر نهاية مسلسل بيت الرفاعي، الذي عرض في دراما رمضان، بطولة النجم الفنان أمير كرارة، ميرنا جميل، أحمد رزق، سيد رجب، أحمد فؤاد سليم، محمد لطفي، ملك قورة، دنيا المصري، عايدة رياض، والعمل من تأليف بيتر ميمي، وإخراج أحمد نادر جلال.

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