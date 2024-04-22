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تامر ضيائي يكشف عن تعرضه لجلطة ويبدأ رحلة العلاج

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان تامر ضيائي عن تعرضه لجلطة عبر منشور على حسابه الرسمي "فيسبوك".

ونشر "ضيائي" منشورا تضمن وصوله لأحد المستشفيات لتلقي العلاج، وعلق: "بداية جلطة دعواتكم".

وتعرض الفنان تامر ضيائي لإصابة في عينه بشهر نوفمبر من العام الماضي، ونشر صورتين له ظهر فيهما وعيناه منتفختان وعلق: العين صابتني، دعواتكم".

وكانت أخر مشاركات الفنان تامر ضيائي بمسلسل "فراولة" بطولة النجمة نيللي كريم وعرض بالنصف الثاني لموسم دراما رمضان 2024.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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