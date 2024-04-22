رانيا يوسف ترد على منتقدي إطلالاتها الجريئة: "دي شخصيتي ومش هتغير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أجرت الفنانة رانيا يوسف مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" تقديم الفنانة منى عبد الغني والإعلامية إيمان عز الدين ويعرض على قناة "cbc".

وتحدثت "رانيا" عن العديد من الموضوعات منها إثارتها الجدل بإطلالاتها الجريئة بالعديد من المناسبات.

قالت الفنانة رانيا يوسف أنها لا تستمع كثيرًا للانتقادات أو التعليقات السلبية التي تصلها عن إطلالاتها وعلقت: "مش بسمع لأي انتقادات عن لبسي، ده ذوقي وهفضل كده ومش هتغير عشان حد".

واستكملت: "بشوف إن دي شخصيتي وده لبسي حتى لو هفقد جزء من جمهوري، اللي يحبك بيحبك لنفسك، أنا لو قررت أتغير علشان التعليقات هتغير بشكل مزيف".

يذكر أن رانيا يوسف أثارت الجدل مجددًا بعد ظهورها بإطلالة جريئة على السجادة الحمراء لفعاليات حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة الذي يقام في الفترة من 20- 25 أبريل الجاري بمحافظة أسوان وسط حضور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن والإعلام وصناع السينما.

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