محمد أحمد ماهر يكشف عن سبب رفض والده دخوله التمثيل وعرض فؤاد المهندس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حل الفنان محمد أحمد ماهر ضيفًا في برنامج "كلام ستات" تقديم الإعلامية شيريهان أبو الحسن ويعرض على قناة "ON".

وتحدث "محمد أحمد ماهر" عن مشاركته بمسلسل "حق عرب" بطولة الفنان أحمد العوضي والذي عرض بموسم دراما رمضان هذا العام، وعن النجاح الكبير للمسلسل وردود أفعال الجمهور، إلى جانب كواليس وأسرار كشفها لأول مرة.

وتطرق "محمد أحمد ماهر" عن علاقته بوالده الفنان الكبير أحمد ماهر وكشف عن رفض دخوله التمثيل في بدايته.

وقال محمد أحمد ماهر: "هو مكانش عايزني أدخل الفن، هو كان شايفني طيار، وأنا كنت بقلد شخصيات وصحابي نبهوني وكنت بقلد صوت المدرسة الحاجات دي هم اللي لفتوا نظري ليها وعمري ما قلت أنا عايز ابقى فنان زي أبويا وجالي أهم عرض في حياتي وأنا صغير مع الأستاذ الكبير فؤاد المهندس وكان عندي 6 سنين وقتها، وكان أستاذ فؤاد بيعمل مسرحية وكنت رايح مع والدي وقاله أنا عاوزه معايا وقعد أبويا قالي هتندم لما تكبر وأنا كنت خايف من التمثيل جدًا ومش شايف أني أنفع أبقى ممثل أصلًا".

واستكمل: "وكنت بتكسف أسلم على جيراني فأني أطلع قدام كاميرا دي كانت حاجة كبيرة أوي، وأبويا كان حلم حياته يشوفني طيار، وكانت ميولي خلاص راحت ناحية التمثيل ودخلت إعلام بعد رفضه دخولي المعهد العالي للفنون المسرحية وكان بيبقى بينا خناقات كبيرة جدًا وكان بيزعل مني بالشهور، وهو كان عارف أن المهنة دي متعبة جدًا، ووقت التصوير بتاعنا غير أوقات العمل الطبيعية بتاعة الناس الطبيعية والحاجات دي ضغط نفسي وعصبي كبير جدًا ومكنش عاوز يشوفني في الحته المتعبة دي".

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