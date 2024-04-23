أول تعليق من بدرية طلبة على حنة ابنتها: "مش عايزة حد يلم مشاهدات على حسي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفلت الفنانة بدرية طلبة بحنة ابنتها "سلمى" في سرية تامة بعيدًا عن أعين الصحافة والإعلام في جو عائلي اقتصر على وجود عدد من الأهل والأصدقاء المقربين.

وتحدثت "بدرية" في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" عن السبب وراء إقامة مراسم حنة ابنتها "سلمى" بعيدًا عن مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلقت "بدرية": "عملت الحنة بعيدًا عن الإعلام والسوشيال ميديا عشان مش حابه حد ييجي يتصيد الأخطاء ويلم مشاهدات على حسي، ويخلي المتابعين يعلقوا تعليقات بايخة".

وحرصت الفنانة بدرية طلبة على الاحتفال بحنة ابنتها في سرية تامة، ونشرت صور ومقاطع فيديوهات عبر استوري حسابها الرسمي على "انستجرام"، ظهرت خلالها "سلمى" وهي ترتدي الزي الهندي إلى جانب تأثر "بدرية" بزواج ابنتها.

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة بدرية طلبة كانت بفيلم "الملكة" وعرض مطلع العام الجاري.

اقرأ أيضا:



"نقاد السينما" تهنئ عصام زكريا بعد اختياره مديرا لمهرجان القاهرة السينمائي



رانيا يوسف لمصراوي: أحب مهرجان أسوان وسعيدة بتكريم عدد من الرموز النسائية الملهمة هذه الدورة