أنغام ونشاط فنيّ لافت بين مصر والإمارات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: روّجت الفنانة أنغام للحفل الذي تحييه، الخميس ٢٥ نيسان (أبريل) الجاري، بمناسبة احتفالات عيد تحرير سيناء، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ونشرت أنغام عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” بوستر الحفل، وعلّقت عليه بقولها: “انتظروا ليلة استثنائية تحييها “صوت مصر” أنغام ضمن فعاليات احتفالية ذكرى تحرير سيناء؛ يوم 25 أبريل بالعاصمة الإدارية الجديدة”.

ومن المنتظر أن تقدّم أنغام في الحفل باقة من أجمل أغانيها، التي اشتُهرت بها في مشوارها الفني.

من ناحية اخرى، تستعد أنغام لإحياء حفلها المرتقب في دبي، حيث طرحت الشركة المنظّمة تذاكر الحفل المقرر إحياؤه في 5 أيار (مايو) المقبل، بمدينة دبي الإماراتية.

وكانت أنغام قد أطلقت أغنية جديدة بعنوان “أكبر قلب” لدعم مرضى القلب من الأطفال ضمن حملة إعلانية خيرية لصالح مؤسّسة مجدي يعقوب، وهي من كلمات مصطفى حدوتة ولحن إيهاب عبد الواحد وتوزيع طارق مدكور.

وتُعد “أكبر قلب” ثاني حملة دعائية لأنغام خلال شهر رمضان بعد أغنية “الساعات الحلوة ما بتخلصش” التي شاركها في غنائها الفنان محمد رمضان، وتصدّرت “تريند” مواقع التواصل الاجتماعي بمجرد إطلاقها وتم تصويرها ضمن حملة إعلانية لإحدى شركات الاتصالات وضمت عدداً من ضيوف الشرف، منهم الكاتب أيمن بهجت قمر والملحن عزيز الشافعي، بالإضافة إلى أسرتَي النجمين حيث ظهر نجلا أنغام عمر وعبد الرحمن وأشقاء محمد رمضان وزوجته والأبناء.