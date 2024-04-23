لمحبي مي عمر.. إليكم هذه المفاجأة التي كشفها زوجها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال لقائه وأبطال مسلسل “نعمة الأفوكاتو” مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامجه “الحكاية”، المذاع عبر شاشة قناة MBC مصر، كشف المخرج محمد سامي، عن تواجد زوجته الفنانة مي عمر في الموسم الرمضاني القادم 2025، بمسلسل من تأليفه، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته في مسلسل “نعمة الأفوكاتو”، والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي.

وقال سامي: “العمل القادم في رمضان 2025 سيكون إن شاء الله مسلسلا من 30 حلقة، وأنا الآن انتهيت من كتابة 16 حلقة وأكتب في الحلقة الـ17″، مؤكداً أن شخصية مي في المسلسل ستكون مختلفة تماماً عما سبق وقدمته.

كما كشف سامي، تفاصيل وكواليس مشهد الدفن بمسلسل “نعمة الأفوكاتو”، مؤكدًا أن مي تأثرت نفسيًا بسبب هذا المشهد.

وقال سامي: “التربة كانت حقيقية ولكن لم يكن فيها أموات، ومي كانت تبكي باستمرار ولا تريد التصوير وكانت الشمس قد قاربت على الشروق، ووضعنا ماكيت لجثتين من أجل التصوير، وعلى الرغم من أنني من طلبهما ولكن عندما رأيتهما انقبض قلبي”.

وأضاف سامي: “مي قالت لي ونحن في السيارة لماذا لم تراع مشاعري؟، هل سبق لي أنني لم أكن جادة في أي عمل؟ لابد أن تراعي الممثل أكثر، الممثل ليس كرسيًا إنه بني آدم ولابد أن تؤهله”.

وأكمل: أنا لا أتعاطف مع الممثلين إطلاقًا، لقد أخذوا أجرهم وهذا عملهم ومحجوزين فترة كي أنهي بهم عملي، اسمه أوردر وليس طلبًا”.