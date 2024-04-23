ميرنا وليد - بيروت - شاركت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز الجمهور مقطع فيديو برفقة شريكها لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو، ظهرا فيه من على شاطئ البحر، وهما يستمتعان بوقتهما بملابس السباحة.

وإرتدت جورجينا مايوه باللون الأحمر من قطعتين، ورفعت شعرها بالكامل عن وجهها بتسريحة كعكة، بينما إرتدى كريتستيانو شورت باللون الأزرق.

وكان قد إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لنجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو برفقة شقيقة وشقيقه، وهو يتحدث إلى الجمهور ويوجه رسالة.

وقد ظهرت في مقطع الفيديو أيضاً حبيبته وعارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز، وقد بدت وهي تنظر إليهم وعلامات الغيرة على حبيبها واضحة.

وتفاعل الجمهور مع الفيديو بشكل كبير، معتبرين أن غيرة جورجينا غير مبررة.

كانت هذه تفاصيل خبر كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز يتسمتعان بأشعة الشمس بملابس السباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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