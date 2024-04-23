منة فضالي وسط الطبيعة في أحدث ظهور.. والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة منة فضالي جمهورها ومحبيها، أحدث ظهور لها، ولاقت تفاعلا من المتابعين.

ونشرت "فضالي" الصور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت خلالها بملامح هادئة وسط الطبيعة، وعلقت: "صباح الخير".

وانهالت عليها تعليقات من المتابعين، وجاءت كالتالي: "ماشاءالله والله صورك تجيب التفاؤل، أحلى البنات، القمر، الفنانة الجميلة، الجمال عدى الكلام".

يذكر أن، منة فضالي خاضت السباق الرمضاني 2024 بمسلسل "محارب" بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، عفاف شعيب، محمود الليثي، نرمين الفقي، ومسلسل "كوبرا" بطولة محمد إمام، مجدي كامل، أحمد خالد كزبرة، محمود عبدالمغني، وغيرهم من النجوم.

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