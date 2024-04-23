صور.. لقاء سويدان برفقة سهير رمزي وهدى رمزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة لقاء سويدان صورا تجمعها بـ النجمة المعتزلة هدى رمزي، والفنانة سهير رمزي.

ونشرت لقاء الصور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلقت: "بحبكم أوي، النجمة سهير رمزي، والنجمة هدى رمزي".

وانهالت عليهما تعليقات من المتابعين بالحب، وجاءت كالتالي: "عمالقة الفن، فنانات الزمن الجميل، قمرات، ماشاء الله تهبلو، قمرين".

شاركت الفنانة لقاء سويدان في موسم دراما رمضان 2024 بمسلسل "قلع الحجر"، بطولة كلاً من سوسن بدر، محمد رياض، منى عبد الغني، رانيا فريد شوقي، رياض الخولي، مدحت إسماعيل، ومن تاليف أحمد وفدي، وإخراج حسني صالح.

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